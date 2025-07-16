FIFA Kokartlı Hakem Oğuzhan Çakır, UEFA Konferans Ligi Maçında Görev Alacak

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TFF, FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır'ın Moldova'nın Petrocub takımı ile Malta'nın Birkirkara takımı arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu maçında görev alacağını açıkladı. Müsabaka 17 Temmuz 2025 tarihinde Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak.

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Petrocub ile Birkirkara arasındaki mücadelede düdük çalacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü (yarın) Moldova'nın Petrocub ile Malta'nın Birkirkara takımları arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu müsabakasında görev alacak.

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak müsabakada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran yapacak. Ozan Ergün ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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