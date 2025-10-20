Haberler

FIFA Kokartlı Hakem Oğuzhan Çakır, Kopenhag'da UEFA Gençlik Ligi Müsabakasını Yönetecek

FIFA Kokartlı Hakem Oğuzhan Çakır, Kopenhag'da UEFA Gençlik Ligi Müsabakasını Yönetecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Danimarka'nın Kopenhag ile Almanya'nın Borussia Dortmund takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Danimarka'nın Kopenhag ile Almanya'nın Borussia Dortmund takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.

Danimarka'nın Kopenhag şehrinde saat 17.00'de başlayacak müsabakada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Orhun Aydın Duran yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Svend Daa Funder-Kristensen olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü

Dev maç savaşa dönüştü
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

"Para var huzur var" dedirten video
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü

Dev maç savaşa dönüştü
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı

GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı
Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?

Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız, ne yapıyorsun?
Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı

Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular

Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.