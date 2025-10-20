FIFA Kokartlı Hakem Oğuzhan Çakır, Kopenhag'da UEFA Gençlik Ligi Müsabakasını Yönetecek
FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Danimarka'nın Kopenhag ile Almanya'nın Borussia Dortmund takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.
Danimarka'nın Kopenhag şehrinde saat 17.00'de başlayacak müsabakada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Orhun Aydın Duran yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Svend Daa Funder-Kristensen olacak.
