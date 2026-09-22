Haberler

FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası maçını yönetecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. eleme turunda yarın FC Slovan Liberec ile Rosenborg BK arasındaki maçı yönetecek. Mücadele Usti nad Labem'de TSİ 18.00'de başlayacak; Pakkan'ın yardımcıları Arzu Görgün ve Esra Arıkboğa olacak.

FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. eleme turunda yarın Çekya temsilcisi FC Slovan Liberec ile Norveç ekibi Rosenborg BK arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Çekya'nın Usti nad Labem şehrindeki Mestsky Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada Pakkan'ın yardımcılıklarını Arzu Görgün ve Esra Arıkboğa yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Melek Dakan olacak.

Kaynak: AA
Trump BM'de konuştu! İran'a önce yüklendi sonra anlaşma için tarih verdi

BM'de İran'a önce yüklendi sonra anlaşma için tarih verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulamadan tanıştığı kadınla restorana giden adam, hayatının şokunu yaşadı

Uygulamadan tanıştığı kadınla restorana giden adama büyük şok
Annesi 10 yıl önce aynı hastalığı atlatmıştı! Kanserle savaşan 14 yaşındaki Barış, hastanede yazdığı şiirleri kitaplaştırdı

Hastanede yazdığı şiirler kitap oldu! Annesi de aynı yoldan geçti
Trump'ın konvoyu New York'ta görüntülendi: Güvenlik için birbirinin aynısı 3 makam aracı kullandı

Sonu gelmeyen konvoyu görenler aynı soruyu sordu: Trump hangisinde?

Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Hem genç sevgilisini hem de Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Icardi'ye 2029 şoku! Sonrasında yaptığı paylaşım olay oldu

2029'a kadar men edilen Icardi çıldırdı!
Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı

Nereye gidiyoruz biz böyle?
Taksiciler uygulamadan korsan taksi çağırıp tuzak kurdu! Ceza yiyen tek kişi sürücü olmadı

Taksicilerden korsan sürücüye tuzak! Ceza yiyen tek o olmadı