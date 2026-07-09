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Cihan Aydın'ın yönettiği FC Hegelmann - Paide Linnameeskond maçı berabere bitti

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FIFA kokartlı Türk hakem Cihan Aydın, Litvanya temsilcisi FC Hegelmann ile Estonya temsilcisi Paide Linnameeskond arasında 1-1 sonuçlanan UEFA Konferans Ligi ön eleme maçını yönetti.

FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, Litvanya temsilcisi FC Hegelmann ile Estonya temsilcisi Paide Linnameeskond arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan UEFA Konferans Ligi 1'inci ön eleme turu maçını yönetti.

Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Raudondvaris Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Gökhan Barcın üstlendi. Müsabakada Adnan Deniz Kayatepe ise dördüncü hakem olarak görev aldı.

37'nci dakikada Abdourahman Badamosi'nin golüyle konuk ekip Paide Linnameeskond 1-0 öne geçti.

Bu golden 8 dakika sonra 45'inci dakikada skora dengeyi getiren golü atan Vilius Armanavicius maçın da sonucunu belirledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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