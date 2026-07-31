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FIFA, FIFA Forward Enterprise (FFE) planının detaylarını açıkladı

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FIFA, FIFA Forward Enterprise projesiyle oluşturulacak fonun üye olan 211 federasyonla paylaşılacağı ve her bir federasyona 2027-2030 dönemi için 20 milyon Dolar verileceğini açıkladı.

FIFA, FIFA Forward Enterprise projesiyle oluşturulacak fonun üye olan 211 federasyonla paylaşılacağı ve her bir federasyona 2027-2030 dönemi için 20 milyon Dolar verileceğini açıkladı.

FIFA, son günlerde gündemde olan 'FIFA Forward Enterprise' (FFE) planıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. FFE'nin kurulma önerisiyle ilgili konfederasyonlardan gelen geri bildirimleri dinlediklerini belirten FIFA, endişelere saygı duyduklarını ve istişareye açık olduklarını ifade etti.

FFE'nin amacının, FIFA'ya üye federasyonların futbolun ticari fırsatlarından yararlanmalarını sağlamak ve bunu yaparken de futbolun ruhuna zarar vermeyi istemedikleri belirtildi.

FIFA açıklamasında, kimsenin futbolu satmadığını ve bunun da kabul edilebilecek bir şey olmadığını vurguladı.

Öneriye göre oluşturulacak fon 211 federasyonla paylaşılacak ve her bir üye önümüzdeki 4 yıllık dönemde (2027-2030) bu fondan 20 milyon Dolar alacak. Ayrıca her üye federasyona tek seferlik 20 milyon Dolarlık ek gelişim fonu verilecek.

FIFA öte yandan üye federasyonların çoğunluğunun desteği olmadan FFE'nin kurulamayacağı ve mevcut düzenle devam edileceğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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