FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir kötü haber daha
FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası uyguladı. FIFA'nın verdiği -6 puanlık ceza ile lige başlayan Yeni Malatyaspor, -6 puan ceza daha alarak ligde -12 puana ulaştı.

Geride bıraktığımız haftada FIFA'dan -6 puan silme cezası alan TFF 2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a bir kötü haber daha geldi.

FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor Kulübüne 6 puan silme cezası uyguladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

FIFA geçen hafta da Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası vermişti. Böylelikle Yeni Malatyaspor, ligde -12 puana ulaştı.

