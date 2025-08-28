FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir kötü haber daha
FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası uyguladı. FIFA'nın verdiği -6 puanlık ceza ile lige başlayan Yeni Malatyaspor, -6 puan ceza daha alarak ligde -12 puana ulaştı.
Geride bıraktığımız haftada FIFA'dan -6 puan silme cezası alan TFF 2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a bir kötü haber daha geldi.
6 PUANI SİLİNDİ
FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor Kulübüne 6 puan silme cezası uyguladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.
-12 PUANA ULAŞTI
FIFA geçen hafta da Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası vermişti. Böylelikle Yeni Malatyaspor, ligde -12 puana ulaştı.