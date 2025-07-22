FIFA'dan Atakaş Hatayspor'a 3 Dönem Transfer Yasağı

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FIFA, Atakaş Hatayspor'un mali anlaşmazlıklar ve mevzuat ihlalleri nedeniyle 3 dönem transfer yasağı aldığını açıkladı. Kulüp, geçen sezon Trendyol Süper Lig'den küme düşmüştü.

FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın futbolcu kayıt yasaklarıyla karşı karşıya olan dünya çapındaki kulüpleri açıkladığı listeye göre, "mali anlaşmazlıklar veya mevzuat ihlalleri gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Atakaş Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi.

Atakaş Hatayspor, geçen sezon Trendyol Süper Lig'den küme düşmüştü.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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