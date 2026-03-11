Haberler

Infantino, İran'ın Dünya Kupası'na katılımı konusunu Trump ile görüştü

Güncelleme:
FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılımı hakkında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Trump, takımın turnuvaya davetli olduğunu belirtti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımı konusunu ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Infantino, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran Milli Takımı'nın elbette Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnuvaya davetli olduğunu yineledi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Infantino, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 93 gün sonra başlayacağını belirterek, Trump'a yapılacak organizasyon için teşekkür etti.

FIFA Başkanı, "İnsanları bir araya getirmek için FIFA Dünya Kupası gibi bir etkinliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na desteği için içtenlikle teşekkür ediyorum, çünkü bu bir kez daha futbolun dünyayı birleştirdiğini gösteriyor." dedi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
