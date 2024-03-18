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FIFA Başkanı Infantino, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayları kınadı

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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayları kabul edilemez olarak nitelendirdi ve futbolcuların güvende olması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında yaşanan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde veya saha dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur."

Futbolcuların sahaya çıkabilmeleri için güvende ve emniyette olmaları gerektiğini belirten Infantino, "İlgili makamları, buna her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya ve Trabzon'daki şok edici olayların faillerini yaptıklarından sorumlu tutmaya çağırıyorum." yorumunu yaptı,

Kaynak: AA / Spor

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