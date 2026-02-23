FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in hedefi 100 ülkede 100 akademi Açıklaması

FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, 100 farklı ülkede akademi kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Fransız futbol adamı, Gianni Infantino'nun, FIFA başkanlığında 10 yılı geride bırakmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın her yerinde akademiler kurarak ülkelere potansiyellerini yakalama şansı vermek istediklerini belirten Wenger, "Bugün 60 farklı ülkede yaklaşık 60 akademimiz var. Böylece herkesi, her çocuğa oynama şansı vermenin kesinlikle hayati önem taşıdığına ikna etmek istiyoruz. Ülkenin içine girip yetenekleri belirliyor, yetenekleri eğitiyor ve tabii ki yetenekleri de oynatıyoruz. Çünkü artık her yıl FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası düzenliyoruz ve artık bir dünya festivali var. Tüm dünya için bir 15 Yaş Altı Turnuvası oluşturmak istiyoruz. Burada eleme turları olmayacak, sadece çocuklara dünya düzeyinde oynama şansı verilecek, böylece 211 ülkenin tümü katılacak." ifadelerini kullandı.

Akademi projesinin dünya futbolunu değiştireceğini savunan Wenger, "Hedefimiz 100 farklı ülkede 100 FIFA Yetenek Akademisi kurmak. Son 10 yılda, Avrupa'nın gerisinde kalan ülkelerin potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olmak için çok şey yapıldı. Çok geride kalan ülkelerde büyük bir gelişme kaydedildi ve yavaş yavaş, seviye daha homojen hale geldi ve dünyanın her yerinde çok daha yüksek." diye konuştu.

FIFA Başkanı Infantino'nun ilerlemek isteyen biri olduğunu kaydeden Wenger, "Her zaman yeni fikirlere açık. Akademilerde, ülkelerde oyuncuları eğitmek, tüm ülkeleri geliştirmek için yaptığım önerileri büyük bir destek verdiği için ona minnettarım. Infantino, her ülkenin bir şansı hak ettiğinin bilincinde ve bu programı desteklemek için fonları elde etmeme ve tüm federasyonların oylarıyla fonların onaylanmasına yardımcı oldu." şeklinde görüş belirtti.