FIBA Kıtalararası Kupası Singapur'da Düzenlenecek

FIBA Kıtalararası Kupası Singapur'da Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kıtalararası Kupa, 18-21 Eylül tarihleri arasında Singapur'da yapılacak. Turnuvaya, Unicaja'nın yanı sıra farklı kıtalardan şampiyon takımlar katılacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kıtalararası Kupa, 18-21 Eylül tarihleri arasında yeniden Singapur'da düzenlenecek.

Singapur Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek turnuvada Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Unicaja, diğer FIBA kıtasal şampiyonları ve NBA G League temsilcisiyle mücadele edecek. Katılacak diğer takımlar; 2024-25 BCL Amerika şampiyonu ve 2022'de FIBA Kıtalararası Kupası'nı kazanan Brezilya'dan Flamengo, geçtiğimiz ay BCL Asya 2025'i kazanan Japonya temsilcisi Utsunomiya Brex, Avustralya Ulusal Basketbol Ligi (NBL) şampiyonu Illawarra Hawks, bu sezon Basketbol Afrika Ligi'ni (BAL) ilk katılımında kazanan Libya temsilcisi Alahli SC ile NBA G League United olacak. Japonya, Avustralya ve Libya temsilcileri turnuvada ilk kez yer alacak.

Geçtiğimiz yıl da Singapur Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvayı 25 binden fazla basketbolsever dört gün boyunca yerinden takip etti; karşılaşmalar aynı zamanda yüz binlerce kişi tarafından canlı yayında izlendi.

FIBA Kıtalararası Kupası 2025 grup eşleşmeleri şu şekilde:

Grup A: Alahli SC (Libya); Unicaja (İspanya); Utsunomiya Brex (Japonya)

Grup B: Flamengo (Brezilya); Illawarra Hawks (Avustralya); NBA G League United (ABD)

Her grup, tek devreli lig usulü mücadele edecek ve gruplarını lider bitiren iki takım, 21 Eylül'de FIBA Kıtalararası Kupası 2025 şampiyonunu belirlemek üzere finalde karşılaşacak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar üçüncülük maçında, üçüncü sıradakiler ise beşincilik maçında karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu

İşte hükümetin 600 bin kamu işçisine sunduğu son zam teklifi
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor

Suriye'de aşiretler silahlanıp yola çıktı, asker devreye girdi
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri

DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?

Memurların doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'den acı haber

Rol aldığı yapımlarla hatırlanıyordu, acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.