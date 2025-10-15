Haberler

FIBA, Britanya Basketbolu'nun Yönetim Yetkisini Askıya Aldı

FIBA, Britanya Basketbolu'nun Yönetim Yetkisini Askıya Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Britanya Basketbol Federasyonu'nun erkek ulusal müsabakalarında lisans verme yetkisini geçici olarak askıya aldı. FIBA, Britanya'daki yönetim sorunlarını çözmek için bir ekip oluşturacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından yapılan açıklamada, Britanya Basketbol Federasyonu'nun erkekler ulusal müsabakalarında lisans verme veya bu müsabakaları tanıma yetkisi ile FIBA erkekler büyükler müsabakalarında milli takım oluşturma yetkisinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

FIBA tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) İcra Komitesi 20 Ağustos 2025 tarihinde, Britanya basketbolundaki erkek kulüp müsabakalarında ortaya çıkan yönetim sorunlarını ve düzenleyici uyumsuzlukları incelemek ve çözümlemek amacıyla FIBA temsilcilerinden oluşan bir ekip kurulmasına karar vermiştir.

Basketbol paydaşlarıyla yapılan görüşmeler ve toplantılar dahil, durumun kapsamlı biçimde değerlendirilmesi sonucunda, söz konusu ekip önerilerini FIBA İcra Komitesi'ne sunmuş, Komite de bugün şu kararları almıştır:

Mevcut yönetim sorunları çözülene kadar, Britanya Basketbol Federasyonu'nun erkekler ulusal müsabakalarına lisans verme veya bu müsabakaları tanıma yetkisi ile FIBA erkekler büyükler müsabakalarında milli takım oluşturma yetkisi geçici olarak askıya alınmıştır.

FIBA temsilcilerinden oluşan ekibe, basketbol paydaşları ve Birleşik Krallık hükümetiyle doğrudan iletişime geçerek üst düzey erkekler ulusal müsabakaları için geçici bir yönetim modeli geliştirme ve önermesi yetkisi verilmiştir.

Bu önlemler, düzenleyici bütünlüğü yeniden tesis etmeyi ve Britanya'daki erkek basketbolunun sürdürülebilir bir yönetişim yapısına en kısa sürede kavuşmasını sağlamayı amaçlamaktadır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Bakan Uraloğlu rakam verdi! 5G için 63 milyon kişi telefonunu değiştirmek zorunda kalacak

Nisan ayında 63 milyon kişi telefon değiştirmek zorunda kalabilir
Pervin Buldan'ın isim vererek teşhir ettiği vekil: Bana cinsiyetçi mesaj gönderdi

İşte Buldan'ın Meclis kürsüden ismini vererek teşhir ettiği vekil
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri İsrail basınında: Bizi açıkça uyardı

Erdoğan'ın o sözleri İsrail'de manşetlerde: Bizi açıkça uyardı
Görüntü: İstanbul'dan! Yüzünü gözünü sarıp sokağa çıktı ama hesaba katmadığı bir şey oldu

Yüzünü gözünü sarıp sokağa çıktı ama hesaba katmadığı bir şey oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.