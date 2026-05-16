FIBA Avrupa Kupası'nda takım sayısı 48'e çıkarıldı

Güncelleme:
FIBA, Avrupa Kupası'nda 2026-27 sezonundan itibaren takım sayısının 48'e yükseltildiğini duyurdu. Yeni formatta sekiz grupta oynanacak maçlar sonunda ilk iki sıradaki 16 takım ikinci tura kalacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Avrupa Kupası'nda (Europe Cup) takım sayısının 48'e çıkarıldığını açıkladı.

FIBA'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Basketbol Federasyonu Avrupa Yönetim Kurulunun İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te gerçekleştirilen toplantısında, FIBA Avrupa Kupası'nın 2026-27 sezonundan itibaren 48 takımla oynanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre yeni formatta normal sezon, altışar takımdan oluşan sekiz grupta oynanacak, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 16 takım ikinci tura yükselecek.

Ayrıca, Rusya ve Belarus takımlarının FIBA Avrupa organizasyonlarındaki statüsünün değişmediği vurgulandı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
