Feyzullah Aktürk'ten Kırkpınar Kemeri Sözü

Karakucak güreşinde ikinci kez dünya şampiyonu olan Feyzullah Aktürk, Kırkpınar kemeri hayaline ulaşmak için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

Ankara'daki Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadı'nda düzenlenen organizasyonun +90 kilo (ağır sıklet) finalinde Moğolistan'dan Altangerel Chinbat'ı yenen Feyzullah Aktürk, dünya şampiyonu oldu.

Feyzullah, final müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, bu sahada üçüncü kez şampiyonluğa ulaştığına dikkati çekti.

Destekçilerine ve üzerinde emeği bulunanlara teşekkür eden Feyzullah, "Karakucakta ikinci kez dünya şampiyonu oldum. Bunun için gururluyum, mutluyum. Faaliyet programında Türkiye Şampiyonası önceliğinde sezona hazırlanıyoruz, devamında Kırkpınar, ligler ve tabii ki burayı hedefliyoruz. Çünkü bu sahayı, karakucak güreşini seviyoruz. Hem kasnak paça hem minder karışımı olduğu için bu sahada avantajımızın olduğunu düşünüyoruz. Çok şükür bunu da bu sahada üç yıldır kanıtlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar'da son iki yıldır finale yükselmesine rağmen kemeri kazanamayan Feyzullah, şunları kaydetti:

"Kırkpınar bizim hayalimiz, iki yıldır ucunda kalıyoruz. Nasip sahası olduğunu çok iyi anladık. O saha nasip sahası... Kemer sözünü bu sene verdim, nasip olmadı. Tüm sevenlerimi çağırdım, herkes geldi, beni yalnız bırakmadılar. Bu anlamda onları hayallerine ulaştıramadığım için ben de hayallerime ulaşamadığım için sevenlerimden özür diliyorum. Ama şunun sözünü veriyorum, Feyzullah Aktürk o sahaya çıktığı sürece sevenleri, kendisi, çocukluk hayali için o kemeri almak için sonuna kadar mücadele edecek. Bu sene benim belki de geçirdiğim en iyi sezondu. Hala iyi devam ediyoruz. Ama Allah o sahada 'dur' dediği zaman nasibin duruyor. Nerelerden gidiyor... Elimden kayıp gitti. Onu atlatamadım, daha yeni yeni kendime geliyorum."

CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde zirvede bulunan Feyzullah, "Ligde şu an açık ara öndeyim. Sevenlerime en azından lig şampiyonluğunu hediye etmek istiyorum. Onun için Kurtdereli ve Elmalı sahasında sonuna kadar mücadele edip lig şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA