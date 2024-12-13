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Fevzi Can Bozkuş'a 1 Maç ve 1350 TL Para Cezası

Fevzi Can Bozkuş'a 1 Maç ve 1350 TL Para Cezası
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Erciyes 38 Futbol Kulübü sporcusu Fevzi Can Bozkuş, Kahramanmaraş İstiklalspor maçında rakip takım mensubuna saldırdığı gerekçesiyle 1 maç cezası ve 1350 TL para cezası aldı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü sporcusu Fevzi Can Bozkuş'un cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fevzi Can'a 1 maç ceza verdi.

Geride kalan hafta oynanan Kahramanmaraş İstiklalspor- Erciyes 38 FK maçının bitiş düdüğü sonrasında gördüğü kırmızı kart neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Erciyes 38 FK forvet oyuncusu Fevzi Can Bozkuş'un cezası belli oldu. PFDK, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 8. ile 12. maddelerinin uygulanması suretiyle 1 maç ve bin 350 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Fevzi Can Bozkuş, Pazar günü oynanacak Erciyes 38 FK-Kırıkkale FK maçında takımındaki yerini alamayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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