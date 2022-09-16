Fatih Terim belgeselinde yer verilmeyen FETÖ firarisi Hakan Şükür'den sitem dolu paylaşım

15 Eylül'de yayına giren ve Galatasaray efsanesi Teknik Direktör Fatih Terim'i konu alan 'TERİM' isimli belgeselde FETÖ firarisi Hakan Şükür'e yer verilmemişti. Bunun üzerine Şükür, sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yaptı.

Eski Galatasaraylı FETÖ firarisi Hakan Şükür 'TERİM' belgeseli ile gündemde. Özel bir platformda yayınlanan 4 saatlik belgeselin '1996-2000' yıllarının anlatıldığı bölümde FETÖ firarileri Hakan Şükür ve Arif Erdem'in olmaması dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA GELDİ

O dönem Galatasaray'da forma giyen FETÖ firarisi Hakan Şükür açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Şükür, "Öncelikle değerli hocam Fatih Terim'in belgeseli hayırlı olsun. Belgeselde benim olmadığımı ifade eden, üzülen herkese de teşekkür ederim." dedi.

"DAHA FAZLA İLGİ ÇEKTİLER"

FETÖ firarisi Hakan Şükür açıklamalarına, "Bence platform ve Fatih Terim benden bahsetmeyerek daha fazla ilgi çekti. Kimin fikriyse iyi iş. En azından Arif'e yapmayın. Gıkı çıkmıyor, idare ediyor çocuk.. Onun da emeği çok, ayıp etmişsiniz" ifadelerini kullandı.