Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Moral Buldu
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kötü bir başlangıç yapan Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Söke 1970'i 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Bu galibiyet, takımın ligdeki Aliağa Futbol karşılaşması öncesinde moral kaynağı oldu.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk iki haftasını 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçerek henüz 3 puanla tanışamayan Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. İlk turda konuk ettiği Söke 1970'i seyircisinin önünde 47'nci dakikada Muhammet Enes Erdem, 77'nci dakikada ise Berat Satır'ın golleriyle 2-0 dize getiren Fethiyespor, bir üst tura yükselmenin sevincini yaşadı. Lacivert-beyazlılar bu zaferle ligde pazar günü deplasmanda oynayacağı Aliağa Futbol karşılaşması öncesi kendine geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
