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Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur'da Gaziemirspor'u 2-0 yenerek turladı

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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktörü Sait Karafırtınalar ile yollarını ayıran Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur'da Gaziemirspor'u 2-0 yenerek turladı. Fethiyespor'un gollerini 71'de Deniz Erdoğan ve 86'da Jamal Camcı kaydetti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktörü Sait Karafırtınalar ile yollarını ayıran Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı. Lacivert-beyazlılar 2'nci Tur maçında 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Gaziemirspor'u 2-0 yendi. Fethiyespor'un ilk golünü 71'inci dakikada Deniz Erdoğan kaydetti. Konuk takım 86'ncı dakikada durumu 2-0 yaptı, golü Jamal Camcı kaydetti. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, İzmir'de kazanan Fethiyespor yoluna devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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