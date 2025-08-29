Fethiyespor ve Somaspor Maçında Heyecan Dorukta
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk maçında Fethiyespor ve Somaspor karşı karşıya gelecek. Her iki takım da mağlubiyetle başladıkları sezona galibiyetle dönmek istiyor.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona mağlubiyetle başlayan Fethiyespor ve Somaspor yarın Fethiye'de kozlarını paylaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda Ahmet Resuloğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Fethiyespor ilk haftada deplasmanda Ankara Demirspor'a 1-0 kaybederken, Somaspor ise evinde Gebzespor'a 2-1 kaybetmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor