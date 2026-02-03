Haberler

Sait Karafırtınalar: "Oyun olarak kendimizi geliştireceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ligde istedikleri noktada olmadıklarını belirterek, oyun anlamında gelişim hedeflediklerini ifade etti.

Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, ligde istedikleri noktada olmadıklarını belirterek oyun anlamında gelişmek istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Fethiyespor deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karafırtınalar, maç öncesi oyuncularıyla yaptıkları planlamaya değinerek, "Buraya gelirken oyuncularıma iki seçenek sundum. ya savunma yapacaktık ya da oyun oynayacaktık. Savunma yapmayı tercih ettik çünkü geniş alanları savunamıyoruz, bu bir gerçek" dedi.

Maçın büyük bölümünde savunma planına sadık kaldıklarını ifade eden Karafırtınalar, "60-65 dakika boyunca bunu uyguladık. Biz pozisyon bulamadık ama rakibe de pozisyon vermedik. Gol verilmeyince ister istemez bir moral bozukluğu oldu, sonrasında da golleri yedik" diye konuştu.

Lig durumuna da değinen tecrübeli teknik adam, "Ligde sağlıklı bir yerde değiliz. Oyun olarak kendimizi daha fazla geliştirip, oyun oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın hedef değil hayal olduğunu vurgulayan Karafırtınalar, "Kupa bizim hayalimizdi, hedefimiz değildi. Burada oyuncularım neler yapabildiklerini gördüler" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Lookman'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Maltepe'de arkadaşına akran zorbalığı yapan 5 çocuk ve 1 şüpheli tutuklandı

Skandal görüntülerle ilgili çok sayıda tutuklama
Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor