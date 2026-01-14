Haberler

Sait Karafırtınalar: "Güzel bir maç oldu"

Güncelleme:
Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, takımının gösterdiği performanstan memnun olduklarını ve geniş alanları daha iyi değerlendirebilseydik farklı bir sonuç alabileceğimizi belirtti.

Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Güzel bir maç oldu. Belki puan da alabilirdik. Galatasaray gibi Avrupa seviyesinde bir takıma karşı oynuyorsunuz. Geniş alanları daha iyi değerlendirebilseydik farklı bir sonuç da ortaya çıkabilirdi" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fethiyespor, konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ortaya konulan mücadeleden memnun olduklarını ifade etti. Karafırtınalar, rakiplerinin gücüne dikkat çekerek oyuncularını ve taraftarı tebrik etti. Karafırtınalar, "Güzel bir maç oldu. Belki puan da alabilirdik. Galatasaray gibi Avrupa seviyesinde bir takıma karşı oynuyorsunuz. Oyun geçişlerinde başarılı olduk. Skor 0-0 giderken geniş alanları daha iyi değerlendirebilseydik farklı bir sonuç da ortaya çıkabilirdi" dedi.

Savunma anlayışı ve takım mücadelesinin altını çizen deneyimli teknik adam, "Yapılan savunma ve mücadelemiz gayet iyiydi. Bunu lige de yansıtmalıyız. Son dakikalarda çok net iki pozisyonumuz var, direkten dönen toplarımız oldu. Kalecimiz iki penaltı kurtardı. Bu akşam çok iyi bir performans ortaya koydu, kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

