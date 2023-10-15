Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın İstifa Etti

Fethiyespor yönetimi, Teknik Direktörü Erhan Altın'ın istifasını kabul etti. Altın, takımın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Fethiyespor yönetimi, Teknik Direktörü Erhan Altın'ın istifasını kabul etti.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, bu sezon oynadığı 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Fethiyespor'da alınan olumsuz sonuçların ardından Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın, Fethiyespor ile yollarını ayırma kararı aldı.

Sarıyerspor maçının ardından huzursuzluk yaşadığını belirten Altın, yönetime istifasını sunduğunu ve kabul edilerek yolları anlaşmalı olarak ayırdıklarını açıkladı. - MUĞLA