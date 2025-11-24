Haberler

Fethiyespor, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile Anlaştı

Fethiyespor, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile Anlaştı
Güncelleme:
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, teknik direktör Selahaddin Dinçel ile yollarını ayırarak Sait Karafırtınalar ile anlaştı. İmza töreninin ardından Başkan Esat Bakırcı, yeni teknik direktörüne başarılar diledi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel'le yolların ayrılmasının ardından yönetim tecrübeli teknik adam Sait Karafırtınalar ile anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenin ardından Karafırtınalar resmen takımın başına geçti. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını dileyerek, Sait Karafırtınalar'a yeni görevinde başarılar diledi. Bucaspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan 56 yaşındaki çalıştırıcı, Karşıyaka, Kayseri Erciyespor, Manisaspor, Boluspor, Altay, Ümraniyespor, Adanaspor, 1461 Trabzon ve son olarak Şanlıurfaspor'da görev almıştı.

