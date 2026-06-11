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Fethiyespor, Fatih Kurucuk'un transferini açıkladı

Fethiyespor, Fatih Kurucuk'un transferini açıkladı
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2'nci Lig ekibi Fethiyespor, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı stoper Fatih Kurucuk'un transferini resmen açıkladı. 28 yaşındaki oyuncu, daha önce 2016-17 sezonunda da Fethiyespor forması giymişti.

2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı stoper Fatih Kurucuk'un (28) transferini açıkladı. Fethiye temsilcisinden yapılan açıklamada, "Fethiyesporumuz son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Fatih Kurucuk ile anlaşmaya varmıştır. Daha öncede 2016-17 sezonunda kulübümüzde forma giyen ve sırasıyla Göztepe, Bandırmaspor, Hatayspor, Adanaspor ve Sarıyer takımlarında oynayan Fatih; Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Fatih Kurucuk'a yeniden kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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