Fethiyespor Kütahyaspor'u 2-1 yenerek 11 puanla 12. sıraya yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, evinde Kütahyaspor'u 2-1 yenerek düşme hattından uzaklaştı. Uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen kazanan lacivert-beyazlılar 11 puana yükselerek 12'nci sıraya çıktı.
2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta evinde Kütahyaspor'u 2-1 yenen Fethiyespor düşme hattından uzaklaştı. Play-Off'u hedefleyen rakibi karşısında uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen sonuca gitmeyi başaran lacivert-beyazlılar maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Kritik galibiyetle 11 puana yükselen Fethiyespor, 12'nci sıraya yükseldi. Fethiyespor son iki iç saha maçını da kayıpsız geçti. Önceki hafta evinde Adana 01 FK'yı 2-1 yenen Muğla temsilcisi Kütahyaspor müsabakasında da kayıp yaşamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı