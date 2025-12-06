Haberler

Fethiyespor ligde çıkış arıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçında 3 yenilgi alan Fethiyespor, yarın evinde Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki takım, 13 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçında 3 yenilgi, 2 beraberlik alan Fethiyespor, yarın evinde Kahramanmaraş İstiklalspor karşısında 3 puan arayacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 14'üncü hafta karşılaşmasını Doğukan Yıldırım yönetecek. Yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar önderliğinde çıktığı ilk randevuda geçen hafta deplasmanda Bursaspor'a 3-0 mağlup olan Fethiye temsilcisi 13 puanla 14'üncü sırada yer alırken, Kahramanmaraş ekibi 26 puanla 4'üncü basamakta yer alıyor. Öte yandan hafta içinde kupada Bandırmaspor'u 4-1'lik skorla eleyen Fethiyespor, A Grubu'nda Boluspor (D), Galatasaray, Trabzonspor (D) ve Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

