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Fethiyespor, Bora Aydınlık'ı transfer etti

Fethiyespor, Bora Aydınlık'ı transfer etti
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2'nci Lig ekibi Fethiyespor, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bora Aydınlık ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe ve Hull City altyapılarında yetişen genç futbolcu, geçen sezon Arnavutköy formasıyla 25 maçta 3 gol 3 asist yaptı.

2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor, dış transferde son olarak Arnavutköy Belediyesi Futbol forması 21 yaşındaki sol kanat Bora Aydınlık ile sözleşme imzaladı. İmza törenine Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin katıldı. ABD doğumlu genç futbolcu Fenerbahçe altyapısında yetişip İngiliz ekibi Hull City'nin altyapısında kiralık oynamış, daha sonra Manisa FK tarafından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Arnavutköy ekibine kiralanmıştı.

Geçen sezon Arnavutköy formasıyla 25 resmi maçta görev alan Bora, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Fethiyespor, genç kramponun yeni sezonda hücum hattına önemli katkı sağlamasını bekliyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bora Aydınlık'a kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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