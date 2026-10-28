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Fethiyespor-Eyüpspor maçının ikinci yarısı şiddetli yağış nedeniyle ertelendi

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Fethiyespor-Eyüpspor maçının ikinci yarısı şiddetli yağış nedeniyle ertelendi
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Fethiyespor ile Eyüpspor arasındaki maçın ikinci yarısı, şiddetli yağış nedeniyle başka bir tarihte oynanacak. İlk yarısı Eyüpspor'un 2-1 üstünlüğüyle biten maçta hakem heyeti, saha zemini elverişli olmadığı için ikinci yarıyı başka tarihe bıraktı.

Fethiyespor ile Eyüpspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşması şiddetli yağış nedeniyle ertelendi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Süper Lig ekibi Eyüpspor'u konuk etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşma, şiddetli yağış nedeniyle yarıda kaldı.

Mücadelenin 20. dakikasında Pintor'un attığı golle Eyüpspor 1-0 öne geçti. 35. dakikada Kerem Pala'nın ceza alanın içinde düşürülmesi ile Fethiyespor'un kazandığı penaltıyı Mehmet Kaan Türkmen gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi. 45. dakikada kornerden gelen topu iyi takip eden El Yamiq, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Böylece ilk yarı Eyüpspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarının son dakikalarında başlayan sağanak yağış, devre arasında şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle saha zemininin futbol oynamaya elverişliliğini değerlendiren hakem heyeti, saha kontrolünün ardından karşılaşmanın ikinci yarısının başka bir tarihte oynanmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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