Haberler

Fethiyespor evinde 12 Bingölspor'la 1-1 berabere kalıp ilk puanını aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk iki maçını kaybeden Fethiyespor, evinde 12 Bingölspor'la 1-1 berabere kalarak ilk puanını hanesine yazdırdı. Fethiyespor 14'üncü dakikada Enes'in golüyle öne geçti, 12 Bingölspor 66'ncı dakikada Serkan'la eşitliği sağladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk iki maçını kaybeden Fethiyespor, evinde 12 Bingölspor'la berabere kalıp ilk puanını hanesine yazdırdı: 1-1. Fethiyespor 14'üncü dakikada Enes'in golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 galip tamamladı. 12 Bingölspor, 66'ncı dakikada Serkan'la eşitliği sağladı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da 1'er puanı aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Amedsporlu Orban'dan Beşiktaş'a karşı olağanüstü bir gol

Amed'den Beşiktaş'a karşı olağanüstü gol
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail bağlantılı şebekeye operasyonda skandal detay: Moral olsun diye uyuşturucu ve dansözlü partiler düzenlemiş

İsrail bağlantılı şebekeye operasyonda skandal detay
Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi
Fenerbahçe'de 32 yıl sonra bir ilk

1994'ten bu yana bir ilk bu akşam gerçekleşti
Uğurcan Çakır'ın korkulu rüyası Trabzonspor

Kabusu yaşıyor!
Emine Erdoğan’dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği: İklim ve çocuklar için konuşacak

New York’ta yoğun program: Emine Erdoğan önemli toplantılara katılacak
UYAP kullananlar dikkat! yeni özellikler devreye alındı

UYAP kullananlar dikkat! Yeni özellikler devrede
Eskişehir'de festival çöktü! Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı, organizatör karakola götürüldü

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı! Geriye bu manzara kaldı