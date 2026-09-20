Fethiyespor evinde 12 Bingölspor'la 1-1 berabere kalıp ilk puanını aldı

Fethiyespor evinde 12 Bingölspor'la 1-1 berabere kalıp ilk puanını aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk iki maçını kaybeden Fethiyespor, evinde 12 Bingölspor'la 1-1 berabere kalarak ilk puanını hanesine yazdırdı. Fethiyespor 14'üncü dakikada Enes'in golüyle öne geçti, 12 Bingölspor 66'ncı dakikada Serkan'la eşitliği sağladı.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk iki maçını kaybeden Fethiyespor, evinde 12 Bingölspor'la berabere kalıp ilk puanını hanesine yazdırdı: 1-1. Fethiyespor 14'üncü dakikada Enes'in golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 galip tamamladı. 12 Bingölspor, 66'ncı dakikada Serkan'la eşitliği sağladı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da 1'er puanı aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı