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Fethiyespor'da Sait Karafırtınalar umutlu

Fethiyespor'da Sait Karafırtınalar umutlu
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona hazırlanan Fethiyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, sezon boyunca ilk 5 içinde yer alarak zirve yarışında kalmayı hedeflediklerini açıkladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Fethiyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, hedeflerinin sezon boyunca ilk 5 içerisinde yer alarak zirve yarışının içinde kalmak olduğunu söyledi. İlk antrenman öncesinde konuşan Karafırtınalar, "Hedefimiz sezon boyunca ilk 5'in içinde olmak. Bu kadro yapısıyla bunu başarabileceğimize inanıyoruz. İlk 5'in içinde kaldığımız sürece rakiplerimize hata yaptırmayı, gerektiğinde onların puan kaybetmesini bekleyerek zirveye çıkmayı hedefliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp Fethiye halkını sevindirmek istiyoruz." dedi. Geçen sezona göre daha güçlü ve iddialı bir kadro oluşturduklarını belirten Karafırtınalar, bunun sorumluluğunu bildiklerini ifade ederek, "Hem camiamız hem de şehir adına güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Sahaya en iyisini yansıtıp başarılı olmak için çalışacağız" İfadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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