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Fethiyespor, Altınordu'yu 1-0 Geçti

Fethiyespor, Altınordu'yu 1-0 Geçti
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Nesine 2. Lig Beyaz Grup 26. haftasında Fethiyespor, konuk ettiği Altınordu'yu 1-0'lık skorla mağlup etti. Fethiyespor'un golünü Samed Hakan, maçın ilk yarısında 45+4'te kaydetti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 26. haftasında Fethiyespor, konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Birkan Altındaş, Yusuf Şimşek, Ulaş Çelik

Fethiyespor: Arda, Canberk, Şahan, Ömer Mert, Serdar Ümit, Mehmet Kaan, Samed Hakan, Muhammet Enes, Berat (Ali Ceylan dk. 66), (Çağan Kayra dk. 82), Aziz, Emre Bekir

Altınordu: Serhat, Alper, Mete (Keni Var dk. 69), Ali Çırak, Eren, Kaan, Hüseyin, Yakal Taylan (Koray dk. 69), Uğur (Ege dk. 46), Ali Barak, Sami

Sarı kartlar: Samad Hakan, Ömer Gündüz (Fethiyespor), Uğur Çetinkaya (Altınordu)

Gol: Samed Hakan (dk. 45+4) (Fethiyespor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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