Fethiye Uluslararası Spor Festivali Yüzme Yarışları Coşkuyla Başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 6.'sı düzenlenen Uluslararası Spor Festivali yüzme yarışlarına büyük ilgi olurken, kıyasıya mücadelelerin yaşandığı ilk gün yarışlarında sporseverler unutulmaz anlar yaşadı.

Fethiye Sporfest'e Manş Denizi'ni geçen ilk Türk yüzücü olan ve geçtiğimiz günlerde Japonya'da 'Okyanus Yedilisi'ni de tamamlayan Bengisu Avcı da katıldı. Ölüdeniz Kumburnu Tabiat Parkı'nda gerçekleşen Fethiye Sporfest Yüzme Yarışları'nın startını Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit verirken, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin ilk gün yapılan yüzme yarışlarında 4 kategoride bin 480 sporcu mücadele etti. Değişik kategorilerde kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, heyecan dolu anlar yaşattı. Uluslararası Fethiye Sporfest'in ilk gün yarışları büyük çekişmeye sahne oldu. Güneşli ve güzel bir havada Ölüdeniz'in masmavi sularında kulaç atan yarışmacılar büyük heyecan yaşadılar. Organizasyonda 1000 metre erkeklerde Yağız Bekçi, kadınlarda Sıla Pazar birinci oldu. 2000 metre erkeklerde birinciliği Yağız Bekçi, kadınlarda da Aymina Öner kazandı. 3000 metrede ise erkeklerde Rusya'dan Mark Shrom, kadınlarda Nehir Sümer ilk sırada yer aldı.

Ayrıca Uluslararası Fethiye Sporfest etkinlikleri kapsamında Ölüdeniz Belcekız kumsalında da bedensel engelliler oturarak plaj voleybol şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya 5 ayrı takım katılırken güneşli güzel bir havada oynanan mücadeleler oldukça çekişmeli geçti. Yarışmalara katılan sporcular yarışma aralarında ve dinlenme esnasında Ölüdeniz'in serin sularında yüzerek stres attılar. - MUĞLA