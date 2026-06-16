Liseli gençlerden milli takıma sualtından destek

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ömer Özyer Anadolu Lisesi öğrencileri, su altında açtıkları pankartla Milli Takım'a başarı dileklerini iletti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ömer Özyer Anadolu Lisesi öğrencileri, gerçekleştirdikleri su altı etkinliğiyle Milli Takım'a destek mesajı verdi. Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Ufuk Ünlüsoy koordinasyonunda bir araya gelen su altı sporcusu öğrenciler, dalış sırasında açtıkları pankartla Milli Takım'a başarı dileklerini iletti. Fethiye açıklarında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, su altında çektirdikleri fotoğrafla destek mesajlarını paylaştı. Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Beden Eğitimi Öğretmeni Ufuk Ünlüsoy, öğrencilerle birlikte Milli Takım'a destek vermek amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, ay-yıldızlı ekibe başarılar dilediklerini ifade etti. Ömer Özyer Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler su altı sporlarına yönelik çalışmalarını sürdürürken Milli Takım'a destek mesajı verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı