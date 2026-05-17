Eskrimde Flöre Federasyon Kupası müsabakaları Fethiye'de tamamlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Eskrim Flöre Federasyon Kupası müsabakaları, 350 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde dereceye giren sporcular belli oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 350 sporcu mücadele etti.

Etkinliğin son gününde sporcular, büyükler kategorisinde dereceye girebilmek için ter döktü.

Kategorilerine göre dereceye giren isimler şöyle:

Yıldız Erkek Flöre

1. Bulut Ali Yıldız

2. Turhan Bora Doğu

3. Ali Arıkan

Yıldız Kadın Flöre

1. Ada Küfeciler

2. Nil Kırtay

3. Selin Ece İncesu

Genç Erkek Flöre

1. Kıvanç Kırtay

2. Hakkı Rüzgar Elvan

3. Karahan Çinioğlu

Genç Kadın Flöre

1. Alara Atmaca

2. Ada Küfeciler

3. Nil Kırtay

Büyük Erkek Flöre

1. Kıvanç Kırtay

2. Mukhammad Yusuf Asranov

3. Ateş Yılmazkarasu

Büyük Kadın Flöre

1. Elvin Gülışık

2. Ada Küfeciler

3. Aslı Özüçağlı

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
