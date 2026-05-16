Eskrimde Flöre Federasyon Kupası müsabakaları Fethiye'de sürüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Flöre Federasyon Kupası'nda 350 sporcu mücadele ediyor. Gençler kategorisindeki yarışlar ikinci gününde devam ederken, organizasyon yarın sona erecek.

Eskrimde Flöre Federasyon Kupası müsabakaları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde devam ediyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 350 sporcu mücadele ediyor.

Etkinliğin ikinci gününde sporcular, gençler kategorisinde dereceye girebilmek için mücadele verdi.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, AA muhabirine, sporun her dalının ilçede olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Farklı branşlarda müsabakaların kentte yapılamasının yaşı küçük çocuklar için çok önemli olduğunu belirten Yiğit, "Dolayısıyla kente etkinlik veren tüm federasyonlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah organizasyonumuzu kazasız şekilde sona erdiririz." dedi.

Organizasyon yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
