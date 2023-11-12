Fethiye'de düzenlenen güreşleri Mustafa Batu kazandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Ramazan Çatal Yağlı Güreşleri'ni Kırkpınar başpehlivanı Mustafa Batu kazandı.

Fethiye Belediyesi tarafından Karaçulha Mahallesi'ndeki Kovanlık mevkisinde bu yıl ilki gerçekleştirilen güreşlere 63'ü başpehlivan 450 güreşçi katıldı.

Güreşler sırasında etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle pehlivanlar zor anlar yaşadı. Bazı pehlivanlar sahadan ayrıldı, bazıları da sağanak ve doluya rağmen güreşmeye devam etti. Yağışın hafiflemesiyle güreşler kaldığı yerden devam etti.

Finalde İsmail Balaban'ı yenen Mustafa Batu birinci oldu.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçede yıllardır yapılmayan ata sporunu yeniden gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yağmura rağmen vatandaşların pehlivanları desteklediklerini belirten Karaca, gelecek yıllarda daha büyük organizasyon yapacaklarını kaydetti.