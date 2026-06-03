Haberler

Formula 1 takımlarından Ferrari, Leclerc ile sözleşme yeniledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Formula 1 takımı Ferrari, Monakolu pilotu Charles Leclerc ile uzun süreli yeni sözleşme imzaladı. Leclerc, 155 yarışta 8 kez podyumun zirvesine çıktı ve dünya şampiyonluğu hedefiyle yola devam edecek.

Formula 1 takımlarından Ferrari, Monakolu pilotu Charles Leclerc ile yeni sözleşme imzaladı.

Ferrari'den yapılan açıklamada, 28 yaşındaki pilotla uzun süreli sözleşme yenilendiği kaydedildi.

2019 yılında İtalyan ekibine katılan ve 155 yarışta mücadele eden Leclerc, 8 kez podyumun zirvesine çıktı.

Monakolu pilot, kariyerine Ferrari'de devam etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Burası benim için her zaman bir takımdan çok daha fazlası oldu. Birlikte inanılmaz anlar ve bazı zor zamanlar paylaştık ancak bu takıma her zamankinden daha çok inanıyorum. Dünya şampiyonluğunu Maranello'ya geri getirme hedefimiz için çabalamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Leclerc, bu sezon pilotlar klasmanında 75 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadın, 4. kattan atladı

Genç kadının metrelerce yükseklikten atladığı anlar kamerada
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! 'Kurultayda para dağıttım' demişti

"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi karıştıran görevlendirme
İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Reha Muhtar hayatını kaybetti

Reha Muhtar hayatını kaybetti
17 ilde dolandırıcılık operasyonu! 503 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Türkiye genelinde dev operasyon! Yüzlerce kişi kıskıvrak yakalandı
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi

Galatasaray'da ayrılık! Okan hoca istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta

Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta