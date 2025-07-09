Fernando Muslera'nın Estudiantes Kariyeri Başladı, Süper Kupa Finalinde Yenildi

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Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, 14 yıllık Galatasaray kariyerinin ardından transfer olduğu Estudiantes ile Supercopa Internacional finalinde Velez Sarsfield'a 2-0 yenilerek kupayı kaybetti.

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın 14 yıllık Galatasaray kariyerinden sonra transfer olduğu Arjantin ekibi Estudiantes, Supercopa Internacional finalinde Velez Sarsfield'a 2-0 yenildi.

Buenos Aires'teki Libertadores de America Stadı'nda oynanan Supercopa Internacional finalinde Muslera'nın takımı Estudiantes'i 2-0 mağlup eden Velez Sarsfield, kupanın sahibi oldu.

Galatasaray'da 14 sezon oynayan Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı forma altında 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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