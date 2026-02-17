Haberler

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı Haber Videosunu İzle
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jutta Leerdam, 2026 Kış Olimpiyatları'nda rekor kırıp altın madalya kazandı; yarış sonrası fermuar açtığı anların viral olmasıyla yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde ettiği iddia edildi.

  • Hollandalı sürat patencisi Jutta Leerdam, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 1000 metrede 1.12.31'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.
  • Leerdam'ın yarış sonrası tulumunun fermuarını açtığı görüntüler sosyal medyada 6 milyon 200 bin kez izlendi.
  • Leerdam'ın viral görüntü ve marka anlaşması kapsamında 1 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği iddia edildi.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 1000 metrede olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzanan Hollandalı sürat patencisi Jutta Leerdam, yarış sonrası yaptığı hareketle de gündem oldu. Ünlü sporcunun fermuarını açtığı anların milyonlarca kez izlenmesinin ardından yaklaşık 1 milyon dolar kazandığı iddia edildi.

REKORLA GELEN ALTIN MADALYA

27 yaşındaki Leerdam, 1.12.31'lik derecesiyle hem olimpiyat rekorunu kırdı hem de altın madalyaya ulaştı. Yarış sonrası gözyaşları içinde konuşan Hollandalı sporcu, "Bu gerçekten bir hayalin gerçekleşmesi. Bitiş çizgisini geçtikten sonra çok şaşırdım, çok yorgundum ve çok duygusaldım. Adımın yanında o yeşil rengi görünce inanamadım" ifadelerini kullandı.

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

SOSYAL MEDYADA REKOR İZLENME

Leerdam'ın yarışın ardından tulumunun fermuarını açarak içindeki beyaz Nike iç çamaşırını göstermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Söz konusu görüntülerin kısa sürede 6 milyon 200 bin izlenmeye ulaştığı belirtildi.

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Nike'ın da bu anları yaklaşık 300 milyon takipçili hesabından "Bu kadar hızlı olduğunuzda izin istemezsiniz" notuyla paylaşması dikkat çekti. Leerdam da markanın paylaşımını kendi hesabında yayımladı.

1 MİLYON DOLAR İDDİASI

Hollandalı sporcunun, söz konusu viral görüntü ve marka anlaşması kapsamında 1 milyon doların üzerinde gelir elde edeceği öne sürüldü. Ayrıca kendi sosyal medya paylaşımının erişimi üzerinden de ek kazanç sağladığı iddia edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Hani açmadı.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Demek ikizleri gösterse o zaman en az 2 milyon dolar kazarmış.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

GÜZEL KADIN AMA 1 MİLYON DOLARA DAHA FAZLA AÇA BİLİRDİ.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

JY Sen nefes alan erkek olsun yeter ki benim olsun de, karşına çıkan erkek nefesini tutar.

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı

Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın

Pes dedirten açıklama! Fotoğraflar sorulunca bakın ne yanıt verdi
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu
Bahçeli yıllar sonra 'püskevit' sözlerine açıklık getirdi

Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor

Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor
Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı

Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın

Pes dedirten açıklama! Fotoğraflar sorulunca bakın ne yanıt verdi
Gözaltındaki ünlülerin evlerinden neler çıktı neler

Gözaltındaki ünlülerin evlerinden neler çıktı neler