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Ferizli'de düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası devam ediyor

Ferizli'de düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası, Kaymakamlık ve Belediye ortaklığında Fikret İsmet Aktekin Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda devam ediyor. Turnuvaya 240 sporcu katılıyor. Kaymakam Hasan Balcı, ilçede Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler arasında yer alan voleybol turnuvasına katılan sporculara başarılar diledi.