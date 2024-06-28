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Ferhat Arıcan, Paris 2024 Olimpiyatları'ndan başarıyla dönmek istiyor

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Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın kaptanı Ferhat Arıcan, Paris 2024 Olimpiyatları'ndan başarıyla dönmek istediğini söyledi. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalyayla cimnastikte Türkiye'ye ilki yaşatan milli sporcu Arıcan için, Paris 2024 öncesi Gürsel Aksel Stadı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın kaptanı Ferhat Arıcan, katılacağı Paris 2024 Olimpiyatları'ndan başarıyla dönmek istediğini söyledi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalyayla cimnastikte Türkiye'ye ilki yaşatan milli sporcu Arıcan için, Paris 2024 öncesi Gürsel Aksel Stadı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Ferhat Arıcan, olimpiyat madalyasının çok kıymetli olduğunu, olimpiyat oyunlarına 3. kez gittiğini kaydederek, bir kez daha tarihe geçmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Oyunlara ilk kez takım halinde gittiklerini ifade eden Arıcan, "İnşallah çok büyük başarılarla ülkemize geri döneceğiz. Herkese destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye'den Ferhat Arıcan'la beraber 5 sporcuyu olimpiyatlara göndermenin gururunu yaşadıklarını anlatarak nice başarılı sporcular yetiştirmek için hep beraber çalışacaklarını ifade etti.

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil de cimnastiğin çok zor bir branş olduğunu, Ferhat Arıcan'ın, hayali bile kurulamayacak olan bir başarıya ulaşarak sembol olduğunu belirtti.

Törene Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanvekili İsmail Göktekin de katıldı.

Konuşmalardan sonra Arıcan'ın 2020'de kazandığı madalyası kulübün müzedeki kürsüsüne konuldu.

-Anne ve babadan başarı dileği

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Ferhat Arıcan'ın annesi Dilek Arıcan oğluyla duyduğu gururu belirterek, "Başarılarının artarak gelmesini istiyoruz. Dualarım onunla. Onu en yukarılarda görmek istiyoruz. Her zaman yanındayız." dedi.

Baba Ayhan Arıcan da "Göztepe'nin ve Türkiye'nin gururu oldu. İnşallah başarılı bir şekilde dönerler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Ferhat Arıcan Türkiye Tokyo Paris Spor Spor Güncel Haberler

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