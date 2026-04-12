Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Hırvatistan'da bronz madalya kazandı
Milli sporcu Ferhat Arıcan, Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar kategorisinde 14.333 puan alarak bronz madalya elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Osijek kentindeki organizasyonda Ferhat Arıcan, paralel bar aleti kategorisinde yarıştı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan