Ferdi'nin yeni takımı Manchester United'ı devirdi
Premier Lig'in 2. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı Brighton, Manchester United'ı son dakika golüyle 2-1 yendi.
İngiltere Premier Lig 2. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı Brighton'a uzatma anlarında 2-1 mağlup oldu.
SON SANİYE GOLÜYLE YENİLDİLER
Brighton'un golleri 32. dakikada Daniel Welbeck ve 90+5. dakikada Joao Pedro'dan geldi. Manchester'ın golü ise 60. dakikada Amad Diallo'dan geldi.
Erik ten Hag'ın öğrencilerinin rakip kaleye gönderdiği iki gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 34. Marcus Rashford'un, 70. dakikada ise Garnacho'nun kaydettiği goller ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.