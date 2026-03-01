Ferdi Kadıoğlu, eski hocası Vitor Pereira'yı mat etti

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton ile Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest karşı karşıya geldi. The American Express Stadyumu'ndaki mücadeleyi Brighton, 2-1 kazandı.

FERDİ'NİN BRIGHTON'I PEREIRA'NIN NOTTİNGHAM'INI DEVİRDİ

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Diego Gomez ve 15. dakikada Danny Welbeck kaydetti. Nottingham Forest'ın tek golü 13. dakikada Morgan Gibbs-White'tan geldi.

FERDİ 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

PEREIRA İKİNCİ MAÇINDA DA PUAN ALAMADI

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest'ın başında ligdeki ikinci maçına çıkan Vitor Pereira, bu maçta da puan alamadı ve 27 puanda kaldı. Önemli bir galibiyet alan Brighton ise 37 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Brighton, sahasında Arsenal'i ağırlayacak. Nottingham Forest, zorlu Manchester City deplasmanına gidecek.