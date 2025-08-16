Ferdi Kadıoğlu 9 ay sonra yeşil sahalara geri döndü, 90'da yıkıldı

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Brighton ile Fulham karşı karşıya geldi. American Express Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

BRIGHTON UZATMALARDA YIKILDI

Brighton'ın golü 55. dakikada penaltıdan Matthew O'Riley'den geldi. Fulham'a beraberliği getiren golü ise 90+7'de Rodrigo Muniz kaydetti.

FERDİ 9 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

9 aydır sahalardan uzak kalan ve jarşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ferdi Kadıoğlu, 2 Kasım 2024'ten bu yana ilk kez sahaya çıktı. Yıldız oyuncu, 69. dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna dahil oldu.

PUANLARI PAYLAŞTILAR

Bu sonuçla birlikte Brighton ve Fulham ilk maçta puanları paylaştı. Ligin bir sonraki maçında Brighton, Everton deplasmanına gidecek. Fulham, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.