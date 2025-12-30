Haberler

Fenerbahçe'nin eski yıldızı gittiği takımda kral oldu


Kızılyıldız forması giyen Rade Krunic, 2025 yılının en iyi oyuncusu seçildi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulüp tarafından 'profesyonelliğin simgesi' olarak tanımlandı. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den transfer olan Krunic, bu sezon 21 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Kızılyıldız, Krunic'in takımın kilit isimlerinden biri olduğunu ve takım arkadaşlarının her zaman güvendiği bir oyuncu olduğunu vurguladı.

  • Rade Krunic, Kızılyıldız'da 2025 yılının en iyi oyuncusu seçildi.
  • Rade Krunic, 2025 yılında Kızılyıldız'da 21 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist yaptı.

Kızılyıldız'da forma giyen Rade Krunic, 2025 yılının en iyi oyuncusu seçildi. Sırp kulübü, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu "profesyonelliğin simgesi" olarak tanımladı.

KIZILYILDIZ'DA YILIN OYUNCUSU KRUNIC

Kızılyıldız forması giyen Rade Krunic, kulüpte önemli bir başarıya imza attı. Sırp temsilcisi, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2025 yılında takımın en iyi oyuncusu seçildiğini duyurdu.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kızılyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Krunic'in yılın oyuncusu ödülüne layık görüldüğünü açıkladı. Kulüp paylaşımında, deneyimli futbolcunun "profesyonelliğin simgesi" olduğu vurgulanırken, takımın kilit isimlerinden biri haline geldiği ve takım arkadaşlarının her zaman güvendiği bir oyuncu olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic, bu sezon Sırp ekibinde 21 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli futbolcu, söz konusu maçlarda 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



