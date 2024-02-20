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Fenerbahçelilere müjde! Takımın yıldızı Fred geri döndü

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Fenerbahçe'nin Samsunspor maçında sakatlanan yıldız oyuncusu Fred'in MR görüntülemesi yapıldı. Sakatlığınının büyük bir bölümünü atlatan Fred'in kas yırtığı tamamen iyileşti. Yıldız futbolcunun Kasımpaşa maçında kadroya dahil olacağı ancak ilk 11'de yer almayacağı öğrenildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de haftalardır sakatlığı bulunan ve dönüş tarihi merak konusu olan yıldız futbolcu Fred'den beklenen haber geldi.

TAMAMEN İYİLEŞTİ

Samsunspor maçında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred için kan dolaşımını hızlandıran özel bir program uygulandı. Dönüşü için en erken 6 hafta öngörülen Fred'in bugün çekilen MR görüntülemesinde kas yırtığının tamamen iyileştiği tespit edildi. Tendondaki yırtık azaldı.

KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYABİLİR

Fred'in sakatlığı tamamen geçmedi ancak bulgular minimal seviyede gözlendi. Bir önceki MR'a göre genel durumunun çok daha iyi olduğu belirtildi. Fred'in Kasımpaşa maçı kadrosunda olacağı ancak ilk 11'de yer almasının beklenmediği, kulübede olacağı ve duruma göre oyuna dahil olacağı belirtildi.

Fenerbahçelilere müjde! Takımın yıldızı geri döndü

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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