Fenerbahçeliler sevinçten uyuyamayacak! Diego Carlos'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'ye geride kalan sezonun devre arasında transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Diego Carlos takımdan ayrılıyor.

COMO'YA GİDİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Como, Fenerbahçe'de forma giyen savunma oyuncusu Diego Carlos'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibinin 32 yaşındaki oyuncu ve Fenerbahçe ile sözlü anlaşmaya vardığı belirtildi.

EVRAKLAR BEKLENİYOR

Haberde, iki kulüp arasında bonservis rakamında anlaşıldığı, Fenerbahçe'nin evrakları onaylamasının ardından oyuncunun İtalya'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağı dile getirildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan transfer ettiği Diego Carlos'tan yeterince verim alamamıştı. 32 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli forma ile sadece 5 resmi maçta görev alabildi.