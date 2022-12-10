Fenerbahçeliler ayaklandı! "Ölüm tehdidi" aldım diyen gazeteci, Jesus paylaşımını apar topar sildi

Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya'da teknik direktör Tite'nin görevine son verildi. Bu gelişme üzerine gazeteci Alvaro Gribel'in yaptığı "Alo, Jorge Jesus" paylaşımı Fenerbahçe taraftarını ayaklandırdı. Kısa bir süre sonra yeni bir paylaşım daha yapan Gribel, "Fenerbahçeliler tarafından ölümle tehdit edildim." dedi. Gribel daha sonra yaptığı paylaşımı sildi.