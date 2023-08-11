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Evli erkekler aynı yorumu yapıyor! Fenerbahçeli yıldızın röportajına takım arkadaşı damga vurdu

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Maribor'u yendiği maç sonrası Kent'in röportaj veren Szymanski'ye bakışları gündem oldu. Sosyal medyada kullanıcılardan bazıları, "Karıma böyle bakmıyorum" yorumunda bulundu.

Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Maribor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Szymanski röportaj verirken, takıma yeni katılan bir başka isim olan Kent'in ona bakışları çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kent'in Szymanski'ye bakışları sosyal medyada büyük ses getirirken evli kullanıcılar, "Karıma böyle bakmıyorum" yorumlarında bulundu. O anlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle:

Fenerbahçeli yıldızın röportajına takım arkadaşının tavırları damga vurdu: 40 yıllık karıma böyle bakmıyorum

Fenerbahçeli yıldızın röportajına takım arkadaşının tavırları damga vurdu: 40 yıllık karıma böyle bakmıyorum

Fenerbahçeli yıldızın röportajına takım arkadaşının tavırları damga vurdu: 40 yıllık karıma böyle bakmıyorum

Fenerbahçeli yıldızın röportajına takım arkadaşının tavırları damga vurdu: 40 yıllık karıma böyle bakmıyorum

Fenerbahçeli yıldızın röportajına takım arkadaşının tavırları damga vurdu: 40 yıllık karıma böyle bakmıyorum

Fenerbahçeli yıldızın röportajına takım arkadaşının tavırları damga vurdu: 40 yıllık karıma böyle bakmıyorum

Evli erkekler aynı yorumu yapıyor! Fenerbahçeli yıldızın röportajına takım arkadaşı damga vurduGörüntü: Mustafa Akın

Evli erkekler aynı yorumu yapıyor! Fenerbahçeli yıldızın röportajına takım arkadaşı damga vurduGörüntü: Mustafa Akın

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fenerbahçe Ryan Kent Spor Haberler

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